Четверо детей уплыли одни на лодке в Томской области

Дети взяли без разрешения взрослых моторную лодку и отправились на ней по реке. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кожевниковском районе четверо детей взяли моторную лодку и, не предупредив родителей, уплыли на ней по реке. Спасатели около часа искали маленьких нарушителей, сообщается в паблике "Инцидент Томск".

Дети взяли без разрешения взрослых моторную лодку и отправились на ней по реке. Через некоторое время мотор заглох, а родители в это время уже заметили пропажу детей и обратились за помощью к спасателям.

Спасатели нашли маленьких путешественников в течение часа. По словам сотрудников МЧС, дети были в спасательных жилетах, медицинская помощь им не понадобилась.

Родителям грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей по обеспечению безопасности детей.