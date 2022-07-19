Томичи обеспокоены ростом цен на школьные товары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До начала учебного года остается чуть больше месяца и многие родители школьников уже начинают готовиться к школе – сравнивают цены и пытаются сэкономить.

«У меня двое детей, в прошлом году на сборы ушло порядка 20 тысяч рублей, в этом году даже представить боюсь, в какую сумму мне это обойдется. Те магазины, где покупала мальчишкам одежду, закрылись, я теперь даже не знаю, куда идти за покупками, чтобы было такое же соотношение цены и качества», — рассказала Валентина.

«Дочь идет в первый класс, уже начали ходить по магазинам и выбирать все. Хочется же, чтобы все было самым лучшим, удобным и красивым. Цены, мягко говоря, не радуют. Не думала, что именно школьная форма такая дорогая, а помимо нее нужна еще обувь и канцелярия», — поделилась Мария.

«Будем донашивать что есть, а потом покупать по мере необходимости, очень уж все подорожало. Конечно, что совсем вышло из строя, заменим к 1 сентября, а потом уже станем докупать остальное. Детей трое, я их одна воспитываю», — пожаловалась Анна.

Согласно данным, опубликованным аналитическим ресурсом «ЧекИндекс», в среднем цены на школьные товары за год выросли на 15 %.

К примеру, стоимость набора первоклассника, в который входит минимальный комплект канцелярских принадлежностей, в 2022 году обойдется на 12 % дороже, чем в предыдущем и составит порядка 784 рублей. Дневники подорожали на 46 % - средняя их стоимость составляет около 163 рублей, пеналы с готовым набором канцелярии обойдутся на 35 % дороже – 620 рублей. Набор тетрадей подорожал на 7 % - 335 рублей, стоимость рюкзака изменилась в большую сторону на 16 % - средняя цена составила 1884 рублей, наборы ручек и карандашей подорожали на 3%, их можно купить за 187 рублей. Школьная форма выросла в цене на 8 % и средний чек за нее выходит порядка 2929 рублей. Блузки и рубашки стали дороже на 20 % - их можно купить за 1012 рублей, брюки и юбка – подорожали на 17 %, их средняя стоимость составляет 1108 рублей, кроссовки выросли в цене на 6 % - средний чек за них составляет 2126 рублей, туфли и ботинки можно купить за 1789 рублей, их цена выросла на 23 %.

По данным аналитиков, при покупке минимального набора сборы одного ребенка в школу в среднем обойдутся в 13 364 рубля, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Напомним, стрежевчане пожаловались мэру на платные уроки в местной школе.