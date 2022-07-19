Власти проверяют информацию о хлопке на территории АО «Сибагро» в Томске

Фото: Владислав Пирогов / Сиб.фм.

В Томске во вторник, 19 июля, около главного корпуса АО «Сибагро» произошел хлопок неустановленного пиротехнического изделия. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Как добавил замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, информация, которая активно распространяется в соцсетях о взрыве и пострадавших, не соответствует действительности.

По его словам, сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причастных к этому лиц.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, тетрапак из-под молока взорвался возле главного офиса "Сибагро" в Томске.

"КП-Томск" попросила прокомментировать АО "Сибагро" этот инцидент.

Ранее сообщалось, что в Томске заминировали здание головного офиса «Сибагро».