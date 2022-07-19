Жители Томской области незаконно вырубили деревья на сумму более 4,8 млн рублей

Полицейские установили подозреваемых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В томской области в полицию поступило несколько сообщений о том, что в лесу урочища «Мало-Юксинское» незаконно вырубили древесину. Полицейские установили подозреваемых, сообщили в УМВД по Томской области.

Под подозрение в совершении преступления попал ранее не судимый 33-летний местный житель, который, по предварительной информации, обманным путем привлек к рубке своих знакомых, при этом не имея на это разрешительных документов. Всего им удалось спилить 155 сосен. После этого подозреваемый сдал часть деревьев в деревообрабатывающую организацию.

Также сообщение о незаконной рубке деревьев поступило и в полицию Чаинского района. Там, по предварительной информации, 47-летний мужчина незаконно спилил 39 кедров, 10 пихт и 5 елей на сумму более 1,6 млн рублей.

После этого он обманным путем привлек своих знакомых, которые помогли ему вывезти спиленную древесину. Из части деревьев подозреваемый успел построить себе баню.

В Молчановском районе экипаж ДПС остановил трактор «Беларус» с телегой, которая была наполнена лесом хвойных пород. Ранее судимый 50-летний мужчина показал полицейским документы на древесину, однако договор был просрочен. Выяснилось, что подозреваемый, не имея разрешительных документов, вырубил в лесном массиве урочища «Совхоз «Молчановский» 10 елей и 3 кедра на сумму около 236 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».