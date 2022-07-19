В Томске до октября отремонтируют улицы Лазарева и Ивана Черных

Мазур на состояние этих улиц получил много жалоб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске по поручению врио губернатор Владимира Мазура до октября отремонтируют улицы Лазарева и Ивана Черных. Проектно-сметная документация уже готова, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Уже в ближайшее время томские власти объявят конкурс на поиск подрядчика для ремонта этих улиц. До 1 октября улицы Лазарева (от Иркутского тракта до Ивана Черных) и Ивана Черных (от улицы Лазарева до областной клинической больницы) должны быть приведены в нормативное состояние. Для этих целей из облбюджета выделили 72 млн рублей.

Мазур отметил, что на состояние этих улиц он получил много жалоб. По этим улицам жители и бригады скорой добираются в областные клиническую больницу и перинатальный центр.

Врио губернатора подчеркнул, что важно обеспечить быстрый и безопасный подъезд к медучреждениям.