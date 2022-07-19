В Асиновском районе по требованию прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию устранить нарушение закона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Асиновского поселения ликвидировала свалку коммунальных отходов после вмешательства прокуратуры. Территория около леса была захламлена бытовым и строительным мусором, сообщили в прокуратуре Томской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Асино около леса складировались бытовые и строительные отходы, пластик и битое стекло.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию устранить нарушение закона, после этого свалка была ликвидирована.