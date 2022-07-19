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Общество19 июля 2022 5:22

В Асиновском районе по требованию прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку

Территория около леса была захламлена бытовым и строительным мусором
Елена Балуева
Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию устранить нарушение закона.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию устранить нарушение закона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Асиновского поселения ликвидировала свалку коммунальных отходов после вмешательства прокуратуры. Территория около леса была захламлена бытовым и строительным мусором, сообщили в прокуратуре Томской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Асино около леса складировались бытовые и строительные отходы, пластик и битое стекло.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию устранить нарушение закона, после этого свалка была ликвидирована.