Более 29 тысяч томичей состоят на учете в онкодиспансере

В Томскстате отметили, что главным фактором риска онкологии является возраст. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Томской области показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями выше, чем в среднем по России. На учете в онкодиспансере состоят 29,7 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе Томскстата.

В 2021 году уровень первичной заболеваемости в Томской области был на 22,7% выше, чем по России. За прошедший год в регионе было выявлено 5212 новых случаев заболеваний онкологией, что на 7% больше, чем в 2020 году. Из них 2397 случаев зафиксировано у мужчин и 2815 случаев у женщин.

В конце 2021 года на учете в Томском онкологическом диспансере состояло 29,7 тыс. человек, за год рост составил 3,5%. За последние пять лет число состоящих на учете увеличилось на 27,5%.

В Томскстате отметили, что главным фактором риска онкологии является возраст. 71% впервые выявленных случаев онкологии приходится на возрастную группу от 60 лет.

Детей до 14 лет с онкологией в конце 2021 года на учете состояло 162, за пять лет рост составил на 15,7%.

У мужчин чаще всего выявляют злокачественные опухоли трахеи, бронхов, легкого, а также предстательной железы и кожи.

У женщин зачастую диагностируют рак молочной железы, новообразования кожи и половых органов.

За прошедший год было диагностировано 60% злокачественных новообразований в первой и второй стадии.