Томские активисты нашли опасные детские площадки в разных районах области

Томские активисты нашли опасные детские площадки в разных районах города. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили детские площадки в Томской области, всего они побывали более чем на 70 территориях в 13 районах региона, а также в Северске и Томске.

По словам члена регионального штаба Народного фронта, члена межведомственной комиссии Томской области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Родиона Газизова, на многих площадках обнаружены типичные недостатки – коррозия металлических элементов, острые углы, отсутствие информационных стендов с правилами безопасности, отсутствие песка в песочницах, урн, скамеек и специального покрытия.

Во время проверки активисты опрашивали родителей и узнавали их мнения по поводу содержания площадок и их наполнения. Претензии есть ко многим территориям, например, в селе Молчаново жители пожаловались на площадку на улице Димитрова, 71, там рядом расположена стоянка автомобилей, и транспорт может заезжать на территорию. Жители поселка Самусь рассказали об опасной башне на площадке на улице Камышка, Колпашевцы пожаловались на маленькую территорию и нехватку игровых элементов.

В Томске общественники проверили десятки площадок, на которые жаловались родители и также зафиксировали типичные недочеты – сгнившие конструкции, сломанные элементы и скамейки, нехватку песка.

«Такие недостатки мы обнаружили по многим адресам: поселок Светлый, 30, улица Нахимова, 4, Клюева, 18, Елизаровых, 2, Герасименко, 3в, 79-й Гвардейской Дивизии, 9-11, 26, Любы Шевцовой, 15, Красноармейская, 120, Никитина, 56, Тверская, 81, проспект Кирова, 32, 57, 63 и другим. На многих площадках родители просят разнообразить игровые элементы и отремонтировать имеющиеся неисправные игровые конструкции, такие, как качели. На улице Больничная, 8а требуется установить ограждение для обеспечения безопасности», - рассказала активист регионального отделения Народного фронта, председатель родительского комитета Томской области Олеся Кудрявцева.

По всем выявленным недочетам активисты Народного фронта направили обращения местным властям с просьбой привести площадки в нормативное состояние.