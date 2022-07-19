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Общество19 июля 2022 3:34

Томичи чаще всего по почте отправляют гаджеты, косметику и БАДы

Также в списке садовая мебель и растения
Екатерина Горникова
Томичи чаще всего по почте отправляют гаджеты, косметику и БАДы.

Томичи чаще всего по почте отправляют гаджеты, косметику и БАДы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Томской области с начала 2022 года получили около 70 тысяч посылок и совершили порядка 21 тысячи отправлений, всего курьеры региона обработали 270 тонн посылок, сообщает «Почта России».

Отмечается, что чаще всего жители региона отправляют различные гаджеты, текстиль, косметику, БАДы и бытовую технику. Весной и летом появляются посылки с растениями и садовой мебелью.

Ежедневно курьерская служба почта обрабатывает порядка 2 тонн посылок, их вес варьируется от 10 граммов до 150 килограммов.