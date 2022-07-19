Полиция возбудила уголовное дело после падения ребенка из окна в Стрежевом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Стрежевом пятилетний ребенок заигрался и выпал из окна 5 этажа многоэтжного дома, пока мать была в соседней комнате. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 7 июля в Стрежевом, сообщение об этом в полицию поступило из медучреждения, где оказался мальчик.

Во время проверки было установлено, что ребенок остался в комнате один, залез на подоконник, отодвинул рамку с москитной сеткой и выпал из окна 5 этажа. Мальчик получил тяжелые травмы, но остался жив. Мать в это время была в соседней комнате.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.