В Томске 19 июля синоптики прогнозируют дождь. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

В Томске во вторник синоптики обещают местами небольшой дождь, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В городе 19 июля ожидается ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем около +20…+22 °С.

В Томской области прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах по востоку ливни, утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+22 °С.