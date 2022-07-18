Жительнице Томска не доплатили 50 тысяч рублей пособия по безработице

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В Томске женщина обратилась в прокуратуру, где заявила о несогласии с размером и продолжительностью выплаты ей пособия по безработице. Прокуратура установила, что томичке не доплатили 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась в центр занятости для получения помощи в трудоустройстве. При назначении ей пособия по безработице специалист службы занятости неверно определил основание его назначения, из-за чего был занижен размер пособия, а также уменьшена продолжительность его выплаты.

Прокурор внес руководителю центра занятости населения представление. После этого все нарушения были устранены, женщине сделали перерасчет на сумму 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Томской области найден погибшим пропавший 14 июля 37-летний мужчина.