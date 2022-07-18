Дожди и грозы сохранятся в Томске до конца недели

В пятницу, 22 июля, ожидаются резкое похолодание до +15 градусов, дожди и ветер до 7 метров в секунду. Фото: Архив "КП"

В Томске наступившая неделя ожидается дождливой и прохладной. Кроме этого, в регионе возможны грозы.

Во вторник, 19 июля, в Томске возможны кратковременные дожди, ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с. Температура воздуха при этом ожидается около +21 градуса.

В среду, по данным сайта Gismeteo, ветер стихнет, но дожди и прохладная погода сохранятся.

В четверг в Томске потеплеет до +23 градусов, при этом этот день прогнозируется единственным на неделе без осадков.

В пятницу, 22 июля, ожидаются резкое похолодание до +15 градусов, дожди и ветер до 7 метров в секунду.

На выходных в Томске воздух прогреется до +23...+25 градусов, дожди сохранятся, также возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.