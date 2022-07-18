В Томске 53-летняя женщина украла у подруги 40 тысяч долларов

Подруга вину отрицать не стала, но деньги не вернула, при этом добавила, что сумма украденных денег преувеличена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Томска обвиняется в краже 40 тысяч долларов у своей подруги. Взамен украденных купюр, женщина подсунула подруге фальшивые доллары, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в 2021 году женщина, зная, что подруги нет в регионе и где она хранит ключи от дома, проникла к ней в дом и украла из сейфа 40 тысяч долларов.

Вместо украденных денег, обвиняемая положила сувенирные банкноты из «Банка приколов». Потерпевшая после возвращения из поездки сразу поняла, кто украл ее деньги. Подруга вину отрицать не стала, но деньги не вернула, при этом добавила, что сумма украденных денег преувеличена.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд.