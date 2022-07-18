Магазин H&M откроется в Томске для распродажи 1 августа

В Томске есть только один магазин сети H&M, он расположен в ТРЦ «Изумрудный город». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Магазины H&M планируют открыться для распродажи с 1 августа. После того как товар будет распродан, компания Hennes & Mauritz окончательно покинет российский рынок.

Ранее сообщалось, что компания H&M приняла решение покинуть рынок России. Магазины откроются для распродажи перед окончательным закрытием.

По данным Telegram-канала SHOT, H&M планирует открыть магазины для распродажи 1 августа. При этом уточняется, что больших скидок ждать не стоит.

Кроме этого, сообщается и о том, что, к примеру, мерчендайзер торгового зала магазина H&M после ухода компании из России получит около полумиллиона рублей. Также сохранят всем сотрудникам и годовую медицинскую страховку.

В Томске есть только один магазин сети H&M, он расположен в ТРЦ «Изумрудный город».