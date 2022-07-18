В Томске Toyota снесла ограждение и опрокинулась в канале теплотрассы

Фото: Telegram-канал "Регион-70".

В Томске на улице Салтыкова Щедрина автомобиль Toyota снес ограждение и опрокинулся в канале теплотрассы в понедельник, 18 июля. Томичи опубликовали фото инцидента в Telegram-канале «Регион-70».

Представители «ТомскРТС» пояснили «КП-Томск», что раскопка по улице Салтыкова Щедрина, 48 была огорожена и выполнена для устранения дефекта тепловой сети по данному адресу.

«Автомобиль по неустановленной причине снес ограждение и съехал в канал теплотрассы. Во время инцидента никто не пострадал. Владелец транспортного средства в компанию не обращался», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что ограждение раскопки восстановят в течение дня.