В Колпашеве продолжает ходить городской общественный транспорт

Жители могут остаться без городского общественного транспорта в любой момент до тех пор, пока не будет подписан новый муниципальный контракт. Фото: Мария ЛЕНЦ

Общественный транспорт продолжает перевозить жителей города Колпашево даже после истечения контракта между администрацией городского поселения и предприятием «Автотранспортник», сообщает "МК в Томске".

Напомним, в Томской области прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Колпашева на транспортную доступность после информации о том, что ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки с 15 июля в связи с окончанием контракта.

При этом администрация города Колпашево не выходит на связь с компанией «Автотранспортник» для дальнейшего заключения договора. Таким образом, жители Колпашева могут остаться без общественного транспорта.

Несмотря на окончание контракта, два маршрутных автобуса продолжили пассажирские перевозки в Колпашеве.

По словам глава компании «Автотранспортник» Дениса Лабутина, жители могут остаться без городского общественного транспорта в любой момент до тех пор, пока не будет подписан новый муниципальный контракт.

24 мая «Автотранспортник» направил письмо на имя врио губернатора Томской области с просьбой срочно решить вопрос финансирования перевозок. Ответ компания пока не получила.