В Томске магазин сети H&M устроит распродажу перед окончательным закрытием

Жители Томска отреагировали на эту новость спокойно, отметив, что на распродажу обязательно сходят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания Hennes & Mauritz (H&M) приняла решение покинуть рынок России. В Томске магазин откроется для распродажи перед окончательным закрытием.

В ближайшее время магазины сети H&M устроят распродажу товаров, а после окончательно уйдут с российского рынка.

Жители Томска отреагировали на эту новость спокойно, отметив, что на распродажу обязательно сходят, сообщает "АиФ-Томск".

Огорчилась закрытием магазина томичка Вероника. Она отметила, что покупала в этой сети многие вещи, но теперь будет искать альтернативу.

Жительница Томска Алиса добавила, что никогда не покупала одежду в этом магазине. Елизавета отметила, что на распродажу ради интереса сходит, но поклонницей магазина H&M никогда не была.