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Общество18 июля 2022 9:23

В Томске магазин сети H&M устроит распродажу перед окончательным закрытием

В ближайшее время магазины сети H&M устроят распродажу товаров, а после окончательно уйдут с российского рынка
Елена Балуева
Жители Томска отреагировали на эту новость спокойно, отметив, что на распродажу обязательно сходят.

Жители Томска отреагировали на эту новость спокойно, отметив, что на распродажу обязательно сходят.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания Hennes & Mauritz (H&M) приняла решение покинуть рынок России. В Томске магазин откроется для распродажи перед окончательным закрытием.

В ближайшее время магазины сети H&M устроят распродажу товаров, а после окончательно уйдут с российского рынка.

Жители Томска отреагировали на эту новость спокойно, отметив, что на распродажу обязательно сходят, сообщает "АиФ-Томск".

Огорчилась закрытием магазина томичка Вероника. Она отметила, что покупала в этой сети многие вещи, но теперь будет искать альтернативу.

Жительница Томска Алиса добавила, что никогда не покупала одежду в этом магазине. Елизавета отметила, что на распродажу ради интереса сходит, но поклонницей магазина H&M никогда не была.