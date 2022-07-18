Полицейские задержали хозяина квартиры, в которой нашли тело 52-летнего жителя Северска

На место происшествия выехали полицейские и следователи, которые задержали и доставили в отделение хозяина квартиры и его знакомого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске полицейские задержали хозяина квартиры, в которой нашли тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Также задержан и его приятель, сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, в понедельник, 18 июля, в квартире одного из домов на проспекте Коммунистическом в Северске было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехали полицейские и следователи, которые задержали и доставили в отделение хозяина квартиры и его знакомого.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.