Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июля 2022 8:49

Полицейские задержали хозяина квартиры, в которой нашли тело 52-летнего жителя Северска

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего
Елена Балуева
На место происшествия выехали полицейские и следователи, которые задержали и доставили в отделение хозяина квартиры и его знакомого.

На место происшествия выехали полицейские и следователи, которые задержали и доставили в отделение хозяина квартиры и его знакомого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске полицейские задержали хозяина квартиры, в которой нашли тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Также задержан и его приятель, сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, в понедельник, 18 июля, в квартире одного из домов на проспекте Коммунистическом в Северске было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехали полицейские и следователи, которые задержали и доставили в отделение хозяина квартиры и его знакомого.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.