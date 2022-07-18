Набережная, Буфф-сад и Михайловская роща: Владимир Мазур проверил благоустройство общественных пространств Томска

Врио губернатора Томской области обошел популярные городские пространства. Фото: администрация Томской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур проверил ход благоустройства популярных у томичей городских пространств, которые обустраиваются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба областной администрации.

Владимир Мазур начала с обхода Михайловской рощи и обратил внимание, что здесь не хватает туалетов и точек общепита. Врио губернатора отметил, что это должны быть не пивные и рюмочные, а, например, точки по торговле пиццей и пончиками. А туалетов должно быть 3, причем в равной удаленности друг от друга.

«Сам гуляю с детьми в таких скверах и знаю, что за два-три часа они проголодаются. Нужно дать людям возможность перекусить в комфортных условиях на свежем воздухе. А с бизнесом, который придет сюда со своими услугами, – разделить нагрузку по содержанию общественного пространства, – сказал Владимир Мазур. – Михайловская роща – это легкие Томска. Этот парк в центре города с большим потенциалом, и в его развитие надо вкладывать душу».

Также проверяющие заглянули в Буфф-сад, подготовку к благоустройству которого Владимир Мазур проинспектировал в конце мая. Здесь переустановят площадку в виде корабля, на втором этапе обустроят пешеходные дорожки, реконструируют фонтан и установят памятник Пушкину. Однако пока не решен вопрос с финансированием для второго этапа благоустройства. Глава региона подчеркнул, что источники финансирования будут искать во всех возможных программах, объект брошен не будет.

Глава региона прошел по набережной Томи, где проверил ход работ по обустройству пешеходной зоны, около речного вокзала пообщался с местными жительницами, в финальной точке маршрута поручил администрации Томска разработать в двухнедельный срок концепцию благоустройства набережной, после чего подготовить «дорожную карту» по ее обустройству.

Мазур подчеркнул, что в набережная - это лицо любого города. Но про набережную Томи пока так сказать невозможно

«Возможно, такая ситуация из-за перекладывания ответственности за этот объект друг на друга. Возможно, из-за отсутствия единого плана по организации общественных пространств и рекреационных зон. Такой план у города должен быть. А для этого необходимо провести инвентаризацию общественных пространств и определить приоритеты для строительства новых площадок и восстановления существующих», – подчеркнул глава региона.