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Происшествия18 июля 2022 7:44

В Северске обнаружено тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Елена Балуева
На теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранениями.

На теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранениями.

Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 18 июля, в квартире одного из домов на проспекте Коммунистическом в Северске было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в прокуратуре ЗАТО г. Северск.

Уточняется, что на теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранения. На место происшествия выехал заместитель прокурора ЗАТО г. Северск Вадим Слизовский.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокураторы Северска.