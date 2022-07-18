В Северске обнаружено тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями

На теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранениями. Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 18 июля, в квартире одного из домов на проспекте Коммунистическом в Северске было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в прокуратуре ЗАТО г. Северск.

Уточняется, что на теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранения. На место происшествия выехал заместитель прокурора ЗАТО г. Северск Вадим Слизовский.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокураторы Северска.