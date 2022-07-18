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Общество18 июля 2022 7:03

61-летнего жителя Стрежевого осудили на 5 лет за хранение взрывчатки

Также мужчине предстоит заплатить 10 тысяч рублей штрафа
Елена Балуева
Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стрежевом суд признал виновным 61-летнего местного жителя в незаконном хранении взрывчатки. Мужчину приговорили к пяти годам колонии, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в 2000 году у мужчины было изъято ружье после того, как закончился срок действия разрешения на хранение и ношение оружия. Однако банку с охотничьим порохом общей массой 112,5 гр мужчина оставил себе.

Он хранил ее дома до января 2022 года, пока взрывчатку не изъяли полицейские.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчине предстоит заплатить 10 тысяч рублей штрафа.