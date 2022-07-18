Томичи три года ждут ремонта опасного моста через Усть-Керепеть

Томичи бьют тревогу из-за опасного моста через Усть-Керепеть. Фото: Андрей Виноградов.

Томичи жалуются на состояние моста через озеро Усть-Керепеть в микрорайоне Радонежский. По их словам, переход по этому сооружению очень опасен и может привести к трагедии, а обходной путь, которым можно безопасно пользоваться, удлиняет путь на 2,5 километра.

Как рассказал «КП-Томск» томич Андрей Виноградов, он на протяжении 3 лет пытается добиться ремонта моста, но с каждым годом тот только ветшает.

«Мост в ужасном состоянии, через него люди ходят в поликлиники, срезают дорогу до школы и детского сада. Если идти в обход, то получается примерно еще 2,5 километра. Люди с ограниченными возможностями здоровья заехать на этот мост не могут», — рассказал томич.

Андрей рассказал, что уже неоднократно обращался к томским властям с этой проблемой, но она так и не решилась.

По словам мужчины, мост этот довольно опасный, там рассохлись доски, некоторые вообще отсутствуют, есть большая вероятность упасть, особенно для детей, которые через него срезают путь до школы.

«У нас, наверное, как обычно, ждут, что какой-нибудь ребенок или взрослый человек сорвется или утонет, или шею сломает», — возмущается томич.

Томичи бьют тревогу из-за опасного моста через Усть-Керепеть. Фото: Андрей Виноградов.

Редакция «КП-Томск» запросила комментарии по данной ситуации у городской администрации.