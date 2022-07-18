В Стрежевом два человека пострадали после наезда Toyota на фонарный столб

Фото: Телеграм-канал "Мэр Стрежевого".

Поздно вечером в субботу в Стрежевом иномарка врезалась в столб. В результате ДТП двое человек были доставлены в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло 16 июля около 23:00 на улице Авиаторов в Стрежевом. Автомобиль Toyota Nadia слетел с дороги и врезался в фонарный столб.

В больницу с травмами были доставлены 39-летняя и 37-летняя женщины-пассажиры иномарки.

Ранее сообщалось, что выжившего при пожаре в селе Колбинка 16-летнего подростка заберут родственники.