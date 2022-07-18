Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 6:14

За минувшие выходные в Томской области ликвидировали 7 лесных пожаров

В данный момент действующих лесных пожаров в Томской области нет
Елена Балуева
Всего с начала 2022 года на территории Томской области был ликвидирован 231 лесной пожар.

Всего с начала 2022 года на территории Томской области был ликвидирован 231 лесной пожар.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Семь лесных пожаров на территории Томской области потушили за прошедшие выходные. Общая площадь пожаров составила 51,66 га, сообщили в телеграм-канале департамента лесного хозяйства Томской области.

В данный момент действующих лесных пожаров в Томской области нет. Профилактическая работа в области пожарной безопасности при этом продолжается.

Всего с начала 2022 года на территории Томской области был ликвидирован 231 лесной пожар, из них 193 лесных пожара были ликвидированы в течение первых суток.

Томичей просят в случае обнаружения лесного пожара звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.