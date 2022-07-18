Прокуратура возбудила уголовное дело из-за срыва сроков строительства школы в Томском районе. Фото: прокуратура Томской области.

Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело по факту срыва сроков строительства школы в селе Корнилово Томского района. Дело возбуждено по факту покушения на мошенничество в связи с представлением к оплате завышенных на 2 млн рублей объемов работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подрядчик должен был сдать объект еще в 2021 году, но до сих пор не завершил его. К ответственности привлекался не только подрядчик, но и чиновники областного и муниципального уровня.

После вмешательства прокуратуры контракт с подрядчиком расторгли, идут поиски нового.