Два пенсионера из Томска перевели мошенникам 8,5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В пятницу в полицию Томска обратились двое местных жителей, которые заявили о хищении у них денег. Пенсионеры перевели мошенникам почти 8,5 млн рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

Потерпевшие в возрасте 74 и 85 лет рассказали, что им позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из банков. Им удалось убедить пенсионеров в том, что на их имена неизвестные оформляют кредит, после чего говорили, что деньги можно спасти, если вывести их на так называемый "безопасный счет".

Доверчивые пенсионеры перевели мошенникам в общей сумме почти 8,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".