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Происшествия18 июля 2022 5:21

Ревнивца из Томской области осудили за удар ножом своего знакомого

Мужчина проведет 1 год в колонии общего режима
Екатерина Горникова
Ревнивца из Томской области осудили за удар ножом своего знакомого.

Ревнивца из Томской области осудили за удар ножом своего знакомого.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаинский районный суд Томской области признал виновным 57-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина в январе 2022 года выпивал в компании знакомого, на почве ревности ударил его ножом в поясницу, тем самым причинил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил ревнивца к 1 году колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.