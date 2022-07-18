Ревнивца из Томской области осудили за удар ножом своего знакомого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаинский районный суд Томской области признал виновным 57-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина в январе 2022 года выпивал в компании знакомого, на почве ревности ударил его ножом в поясницу, тем самым причинил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил ревнивца к 1 году колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.