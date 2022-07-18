Житель Томского района проломил челюсть соседу за просьбу убавить музыку. Фото: Ксения Высотина

В дежурную часть полиции Томского района поступил звонок от медиков, к ним доставили 39-летнего жителя поселка Синий Утес с переломом нижней челюсти, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские выехали на место происшествия и установили подозреваемого, которым оказался 20-летний местный житель, молодой человек уже ранее привлекался к ответственности за нарушение тишины.

По предварительным данным, молодой человек решил послушать музыку на полную громкость, что не устроило соседей с маленьким ребенком. Мужчина пошел к нарушителю порядка и попросил убавить громкость, за что получил удар в челюсть.

Судебная экспертиза показала, что полученная в результате конфликта травма относится к категории средней тяжести вреда здоровью.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».