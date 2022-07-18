Пожар на чердаке городской администрации ликвидирован. Фото: Ксения Высотина

Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке томской мэрии, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании на крыше здания поступило в МЧС в 09:41.

«В результате пожара на чердаке обгорело деревянное перекрытие на площади 1,5 кв. м», — говорится в сообщении.

С 4 этажа по лестничным маршам было эвакуировали 50 человек. Возгорание ликвидировано.

На месте работали 16 единиц техники и более 40 человек личного состава.