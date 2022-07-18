Пожар на чердаке городской администрации ликвидирован.
Фото: Ксения Высотина
Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке томской мэрии, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Отмечается, что сообщение о возгорании на крыше здания поступило в МЧС в 09:41.
«В результате пожара на чердаке обгорело деревянное перекрытие на площади 1,5 кв. м», — говорится в сообщении.
С 4 этажа по лестничным маршам было эвакуировали 50 человек. Возгорание ликвидировано.
На месте работали 16 единиц техники и более 40 человек личного состава.