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Происшествия18 июля 2022 3:51

Пожар на чердаке городской администрации ликвидирован

Из здания мэрии эвакуировали 50 человек
Екатерина Горникова
Пожар на чердаке городской администрации ликвидирован.

Пожар на чердаке городской администрации ликвидирован.

Фото: Ксения Высотина

Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке томской мэрии, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании на крыше здания поступило в МЧС в 09:41.

«В результате пожара на чердаке обгорело деревянное перекрытие на площади 1,5 кв. м», — говорится в сообщении.

С 4 этажа по лестничным маршам было эвакуировали 50 человек. Возгорание ликвидировано.

На месте работали 16 единиц техники и более 40 человек личного состава.