У томички арестовали внедорожник за полумиллионный долг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томский индивидуальный предприниматель не оплатила взносы за аренду недвижимости, в результате чего собственник помещений подал иск в суд. Сумма долга составила около 520 тысяч рублей, к ней также прибавился исполнительский сбор в 48 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Приставы выяснили, что у должницы в собственности два автомобиля Toyota Land Cruiser 2008 г. в. и 2012 г.в. и запретили совершать с ними регистрационные действия в ГИБДД Так как у женщины денег на счетах не было, то приставы пытались арестовать транспорт. Служители закона выяснили, где паркуются автомобили и пытались дозвониться до должницы, но та не стала разговаривать. Тогда приставы погрузили иномарку на эвакуатор. Женщина вышла и пыталась препятствовать этим действиям, позвонила в полицию, где отметили, что приставы действуют в соответствии с законом.

Должнице пояснили, что вернут автомобиль только после оплаты всей суммы. Томичка не стала спорить и заявила, что готова рассчитаться, что и сделала через группу «Дорожный пристав».