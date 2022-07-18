Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Томске 18 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в понедельник будет дождливо и прохладно, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В городе 18 июля синоптики обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается около +18…+20 °С.

В Томской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+23 °С.