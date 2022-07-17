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Общество17 июля 2022 10:49

Жители Томска делятся кадрами града и затопленных после ливня улиц

Успели заснять жители Томска и внушительных размеров град
Елена Балуева
Фото: Але, это Сакалов.

Фото: Але, это Сакалов.

Жители Томска делятся в соцсетях фотографиями и видео с кадрами града, а также последствиями ливня, который обрушился на город в воскресенье, 17 июля.

Томичи возмущены затопленными улицами, которые больше похожи на реки. Залитым оказался проспект Ленина, а также перекресток улиц Красноармейская - Алтайская, который фигурирует в томских пабликах после сильных осадков уже не в первый раз.

Успели заснять жители Томска и внушительных размеров град.

Фото: Але, это Сакалов.

Фото: Але, это Сакалов.

Ранее сообщалось, что в Томске на следующей неделе ожидаются грозы и дожди.