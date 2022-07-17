Томичи более 11 тысяч раз за неделю нарушили ПДД

Больше всего томичи нарушали скоростной режим. Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю жители Томской области нарушили ПДД более 11 тысяч раз. Больше всего томичи нарушали скоростной режим, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Соблюдение водителями ПДД на дорогах Томской области каждый день контролируется с помощью системы видеофиксации. После того, как нарушение было зафиксировано, информация направляется в ГИБДД, обрабатывается, и спустя некоторое время владельцу транспорта приходит квитанция на оплату штрафа.

За прошедшую неделю на дорогах Томской области камерами видеофиксации было выявлено 11961 нарушений, из которых 10 001 - нарушения скоростного режима.

Томичам напоминают о необходимости соблюдения ПДД.