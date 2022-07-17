Появилось видео с места смертельного пожара в Томской области

Фото: прокуратура Томской области.
В томском селе Колбинка минувшей ночью произошел пожар в жилом доме, который унес жизни 7 человек. Региональный Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного пожара.
Напомним, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.
Предварительно, причиной возгорания в доме стало короткое замыкание.
На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты СУ и сотрудники Главного управления криминалистики СКР.
Расследование уголовного дела контролирует руководитель управления.