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Происшествия17 июля 2022 9:55

Появилось видео с места смертельного пожара в Томской области

При пожаре погибли семь человек, в том числе 5 детей
Елена Балуева
Фото: прокуратура Томской области.

Фото: прокуратура Томской области.

В томском селе Колбинка минувшей ночью произошел пожар в жилом доме, который унес жизни 7 человек. Региональный Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного пожара.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Предварительно, причиной возгорания в доме стало короткое замыкание.

На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты СУ и сотрудники Главного управления криминалистики СКР.

Расследование уголовного дела контролирует руководитель управления.