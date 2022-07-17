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Общество17 июля 2022 9:03

Жители Томска почтили память погибших 25 лет назад курсантов училища связи

Утром 17 июля 1997 года в одном из жилых корпусов Томского высшего военного командного училища связи обрушились перекрытия
Елена Балуева
Фото: Telegram-канал/ Владимир Мазур.

Фото: Telegram-канал/ Владимир Мазур.

В воскресенье, 17 июля, родные погибших 25 лет назад курсантов училища связи собрались около стены Памяти, чтобы почтить их память.

Напомним, утром 17 июля 1997 года в одном из жилых корпусов Томского высшего военного командного училища связи обрушились перекрытия. В здании в этот момент находились 150 курсантов. Под завалами погибли 12 человек, еще 54 курсанта получили травмы.

Несмотря на плохую погоду, жители Томска несли к стене Памяти цветы, чтобы почтить память погибших.

Участие в траурном митинге принял врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

Ранее сообщалось, что томичи пожаловались на плохое состояние мемориала погибшим курсантам училища связи.