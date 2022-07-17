«В Томске должен быть футбол!»: болельщики обратились к Путину с просьбой сохранить ФК «Томь»

На момент публикации петицию подписали 662 человека. Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 16 июля, в интернете была опубликована петиция за сохранение ФК «Томь», единственного в регионе профессионального коллектива, который защищает честь Томской области. Болельщики и родители футболистов Академии «Томи» обратились к президенту Путину за помощью и поддержкой.

Напомним, ФК «Томь» не попала в ФНЛ из-за недостатка финансирования. Из-за длительного рассмотрения заявки клуб не успел подать документы в ФНЛ-2. Команда впервые за 65 лет пропустит сезон.

В понедельник, 11 июля, стало известно, что с базы "Томи" в Калтае увезли всех футболистов и персонал.

Болельщики и родители юных футболистов разместили петицию, в которой просят Владимира Путина помочь сохранить ФК «Томь». Автор петиции припоминает, как в свое время Путин участвовал в судьбе томского клуба и произнес знаковую фразу: «В Томске должен быть футбол!», которую оценили и запомнили томские болельщики.

Теперь ФК «Томь», которому весной исполнилось 65 лет, хотят лишить профессионального статуса. По словам автора петиции, «команда «Томь», в составе которой было 10 воспитанников томского футбола, играла в красивый атакующий футбол и досрочно обеспечила себе прописку в Футбольной Национальной Лиге на следующий сезон».

В петиции говорится, что спонсор команды ОАО «Газпром нефть» не возражал продолжать спонсорство футболистов.

После закрытия ФК «Томь» автоматически прекратит свою деятельность Академии «Томи», которую посещают порядка 400 томских мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 17 лет.

«Мы категорически против закрытия самого известного футбольного клуба за Уралом и одной из сильнейших футбольных академий Сибири! Мы считаем, что лишение профессионального статуса и закрытие ФК «Томь» будет серьезным ударом по томскому спорту и футболу, по томским болельщикам, по юным футболистам города и области, по их родителям!», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции просит Владимира Путина помочь в сложившейся ситуации и сохранить ФК «Томь».

На момент публикации петицию подписали 662 человека.