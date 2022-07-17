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Происшествия17 июля 2022 7:25

В Томской области разыскивается пропавший 14 июля 37-летний мужчина

Мужчина может находится в Томске или в деревне Нелюбино
Елена Балуева
Фото: "Лиза Алерт".

Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" просят помощи жителей Томской области в поисках 37-летнего Коннова Константина, который пропал 14 июля.

Уточняется, что мужчина может находиться в Томске или в деревне Нелюбино Томского района. Точное его местонахождение неизвестно с 14 июля.

Пропавший ростом 175 см, худощавого телосложения, волосы у него черные, глаза карие.

Был одет в темно-зеленую футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и темно-синюю кепку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.