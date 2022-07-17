Более 200 домов останутся без света в Томске 18 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске в понедельник, 18 июля, на время проведения плановых работ обесточат более 200 домов. Об этом сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 11:00 без света останутся жители дома по улице Сибирская, 111"Б".

С 09:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

Александровский проезд 4,18-20,18/1;

пр-кт Фрунзе 61-65,65-а,67/1;

ул. Герцена 43-А,43-а,52-56,52-а,54-а,60;

ул. Киевская ,17,61;

ул. Тверская 66/1,68 стр.2,68/2,70,70/1;

Балагурная ул 8-10,15/1,17-19,18,26-32,30/1,30/2,30/3,30/5,91-б,92/2;

Кольцевой проезд 38-46,38б,38в,40/1,40а,40б,40в,43,50-52,55-59,55а;

пос. Киргизка 47-б;

Раздольная ул 2-а,2-в,6-10,8/1,11,62;

Северо-Каштачная ул 3,4-6,13,20/1,61;

Северо-Каштачный п 3,6,9,10,15,18,19,23,30,41,50-62,55-а,55а,56-а,56-б,56-к,56а,56б,56к,57-63, 57-а,57а,61-а,61-в,61-г,61-я,61а,61в,61г,61я,64-г,64г,67,73,74а,76-78,78-б,78б,78г,79,82-а,82а,87,90а,91,91-а,91-б,91/1,108;

Смирнова ул 41,43/1,43/2,50,50/1,50/3,54-60,58а,61,68;

ул. Батистовая 9.

С 09:00 до 16:30 отключат свет в доме по улице Смирнова, 42/3.

В период с 09:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам:

ул. Водопроводная 4-10,4-а,4-б,10/1, уч.12;

Кирпичный проезд 3-19;

пер. Измайловский 1-7,4,8,11,12-14;

пер. Карьерный 1-11;

пер. Кирпичный 2-10,3-7;

пер. Локомотивный 5-7,6;

пер. Новаторский 1-7,2-16,15-17,26,30-38;

пер. Подшипниковый 1-3,2-4;

пер. Производственный 1-3,4;

пер. Солнечный 3,4,8,12;

пос. Ближний 2,3-9,3-а,5-а,6,6-а,12-14,13,14-а,14-а стр.1,14-б,18,28-30,29-31,31-б,32-а, 32-в,33-а,35-37,35-Б,35-б,38,40-а,43,44-46,49,50,53,54-56,57,60,61,64-70,64-а,65-69,65-а,72 стр.2,72 стр.3,72-б,73-а,75,75-а,76-78;

СТ "Томский садовод" 3, уч.89;

ул. Измайловская 1-5,1-б,2-а,2-б,4-10,9;

ул. Новая 1-9,6-а,6-б,6/1,8,8-а,20;

ул. Пирусского 2-4,2-а,3-7,5-а,9-а,9-б,9-в,10,11-15,11-а,16-18,22-30;

ул. Потанина 1-7,2-6,2-а,2/1,4-а,10 стр.1,10-22,11-31,19-а,23-а стр.1,26,30-42,37-41, 45-53,46-70,57-59,63-73,65/1,69-а,69-б,69-в,69-г,73-а;

ул. Таврическая 1-9,4,4-а,12,15-17,25-27;

ул. Техническая 1-7,1-а,1-б,1-в,2-6,3-а,6-а,7 стр.1,8/1,8/1 стр.1,10;

пер. Водопроводный 4.

С 11:00 до 13:00 электроэнергии не будет в доме по улице Мюнниха Ференца, 8 "А".

С 14:00 до 17:00 - ул. Лебедева, 135.