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Общество17 июля 2022 2:13

Дожди и +20 градусов ожидаются в Томске 17 июля

В городе 17 июля синоптики обещают кратковременный дождь, грозу.
Елена Балуева
В Томской области прогнозируются сильные дожди, грозы.

В Томской области прогнозируются сильные дожди, грозы.

Фото: Архив "КП"

В Томске в воскресенье будет дождливо и прохладно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В городе 17 июля синоптики обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается около +18…+20 °С.

В Томской области прогнозируются сильные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+23 °С.

Ранее сообщалось, что в Томск на предстоящей неделе вернутся грозы и дожди.