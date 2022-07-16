В Томской области в июне замедлилась годовая инфляция. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томской области в июне 2022 года замедлилась годовая инфляция и составила 16,51 %, сообщает Центробанк.

Отмечается, что при этом инфляция оставалась выше общероссийского уровня (15,9%) и ниже, чем по СФО (16,83%). На замедление инфляции регионе продолжали влиять укрепление рубля, увеличение предложения на отдельных рынках товаров и услуг, охлаждение спроса населения на товары длительного пользования и продукты с длительным сроком хранения.

Что касается продовольственных товаров, то годовой прирост на них в июне по сравнению с маем уменьшился на 0,91 п.п. до 18,14%. Замедлился рост цен на свинину, куриное мясо, помидоры, огурцы, капусту, свеклу и морковь. Подешевели импортные фрукты – бананы, груши, виноград и апельсины. Замедлился рост цен на сахар и гречку.

Рост цен на непродовольственные товары также снизился до 18,16%. Подешевели обрезные доски, древесно-стружечные плиты, шкафы для кухни и прихожей, диван-кровати, замедлился рост цен на бензин, дизтопливо и подержанные импортные автомобили.

Уменьшился годовой прирост цен на услуги на 1,18 п. п. до 11,75%. Так, из-за дополнительного авиарейса из Томска в Москву стало улететь дешевле, также снизилась плата за пользование потребительскими кредитами.