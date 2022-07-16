Еще в одном районе Томской области начали массово гибнуть пчелы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Дубровка Зырянского района Томской области начали массово гибнуть пчелы, сообщил в своем телеграмм-канале глава района Алексей Мочалов.

Глава района также отметил, что лично встретится с пчеловодами, попробует разобраться в ситуации и постарается помочь.

Ранее о гибели пчел сообщалось в Шегарском районе Томской области. Областной Россельхознадзор предположил, что насекомые гибнут из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями.