Еще в одном районе Томской области начали массово гибнуть пчелы.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В селе Дубровка Зырянского района Томской области начали массово гибнуть пчелы, сообщил в своем телеграмм-канале глава района Алексей Мочалов.
Глава района также отметил, что лично встретится с пчеловодами, попробует разобраться в ситуации и постарается помочь.
Ранее о гибели пчел сообщалось в Шегарском районе Томской области. Областной Россельхознадзор предположил, что насекомые гибнут из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями.