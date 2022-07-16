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Происшествия16 июля 2022 6:06

Еще в одном районе Томской области начали массово гибнуть пчелы

Глава района взялся разобраться с проблемой
Екатерина Горникова
Еще в одном районе Томской области начали массово гибнуть пчелы.

Еще в одном районе Томской области начали массово гибнуть пчелы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Дубровка Зырянского района Томской области начали массово гибнуть пчелы, сообщил в своем телеграмм-канале глава района Алексей Мочалов.

Глава района также отметил, что лично встретится с пчеловодами, попробует разобраться в ситуации и постарается помочь.

Ранее о гибели пчел сообщалось в Шегарском районе Томской области. Областной Россельхознадзор предположил, что насекомые гибнут из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями.