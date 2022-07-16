В Томской области обнаружили огромное поле с дикой коноплей. Фото: областное управление Россельхознадзора.

Инспекторы областного управления Россельхознадзора во время проверки окрестностей села Майково Молчановского района обнаружили очаг дикорастущей конопли общей площадью 2100 квадратных метров, сообщается на сайте управления.

Отмечается, что конопля была обнаружена как отдельными зарослями, так и в составе сорняков. Собственнику участка объявлено соответствующее предостережение.

Это уже не первый случай обнаружения дикой конопли в Молчановском районе, ранее был выявлен очаг в июне 2022 года на заброшенных сельскохозяйственных угодьях в районе этого же села.

Также два очага были обнаружены в Кривошеинском районе Томской области, их нашли на заброшенных земельных участках сельхозназначения.