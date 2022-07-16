Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 5:30

В палаточном лагере под Томском детей кормили продуктами сомнительного качества

Это обнаружили во время проверки инспекторы регионального Россельхознадзора
Екатерина Горникова
В палаточном лагере под Томском детей кормили продуктами сомнительного качества.

В палаточном лагере под Томском детей кормили продуктами сомнительного качества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инспекторы областного управления Россельхознадзора вместе с региональным департаментом по вопросам семьи и детей проверили палаточный лагерь «Спецназ дети» и нашли нарушения, сообщается на сайте управления.

Отмечается, что во время приготовления еды для детей индивидуальный предприниматель Ченкова А.В. использовала мясные консервы и сухое молоко без ветеринарных сопроводительных документов. Также предприниматель не была зарегистрирована в специальной системе ФГИС «ВетИС» компонентах «Цербер» и «Меркурий».

Для устранения нарушений предпринимателю выписали предостережение.