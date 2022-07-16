Мэр Стрежевого отчитал местных жителей за «свинство». Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого".

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко возмутился отношением местных жителей к порядку и сообщил об этом в своем телеграмм-канале.

«Товарищи! Я понимаю, когда нет поблизости урны. Но бросить мусор рядом с пустой урной - это откровенное свинство!», — возмутился Дениченко.

Мэр Стрежевого отчитал местных жителей за «свинство». Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого".

Мэр Стрежевого также подчеркнул, что дворник уберет мусор, также отметил, что на каждого неряху дворника найти будет проблематично и попросил бережнее относиться к городу.

Напомним, ранее Валерий Дениченко возмутился, что горожане не проявляют активности в его соцсетях.