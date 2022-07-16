Мэр Стрежевого отчитал местных жителей за «свинство». Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого".
Мэр Стрежевого Валерий Дениченко возмутился отношением местных жителей к порядку и сообщил об этом в своем телеграмм-канале.
«Товарищи! Я понимаю, когда нет поблизости урны. Но бросить мусор рядом с пустой урной - это откровенное свинство!», — возмутился Дениченко.
Мэр Стрежевого отчитал местных жителей за «свинство». Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого".
Мэр Стрежевого также подчеркнул, что дворник уберет мусор, также отметил, что на каждого неряху дворника найти будет проблематично и попросил бережнее относиться к городу.
Напомним, ранее Валерий Дениченко возмутился, что горожане не проявляют активности в его соцсетях.