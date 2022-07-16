Томская строительная компания заказала материалы по выгодной цене и стала жертвой мошенников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отделение полиции Ленинского района Томска обратился 43-летний представитель строительной компании, который стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на электронную почту организации пришло письмо от компании, занимающейся поставкой стройматериалов. Организации предлагали купить строительные плиты и доставить их по выгодной цене. В итоге компания заключила договор, заказала стройматериалы и оплатила товар.

После перевода более 900 тысяч рублей продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».