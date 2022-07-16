Приставы незаконно арестовали счета у пенсионерки из Томской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приставы списывали у пенсионерки из Северска деньги со счетов, но при этом забыли сообщить ей об этом. После вмешательства прокуратуры незаконно списанные средства вернули, сообщается на сайте областной прокуратуры.

В результате проверки оказалось, что приставы возбудили исполнительное производство, но, в нарушении закона, не уведомили об этом женщину. При этом списали не только долг, но и исполнительский сбор, а также обратили взыскание на пенсию и банковские счета.

После прокурорской проверки незаконно удержанные деньги вернули, однако сумма, которую списали у женщины, не уточняется.