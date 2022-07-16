Корова упала в выгребную яму в селе Зырянском Томской области. Фото: телеграм-канал Алексея Мочалова.

В селе Зырянском Томской области корова провалилась в открытую выгребную яму и провела там несколько часов, сообщает в своем телеграмм-канале глава Зырянского района Алексей Мочалов.

Животное достали из ямы сотрудники МЧС, по словам Мочалова, корова провела там несколько часов, и хозяева думали, что придется зарезать.

«После освобождения из плена она свинтила куда-то, скорее всего, поплакать в одиночестве от счастья», — отмечает глава района.

Однако не уточняет, почему яма оказалась открытой.