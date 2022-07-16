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Общество16 июля 2022 2:06

В Томске 16 июля будет дождь и гроза

Столбик термометра поднимется до отметки + 24 градуса
Екатерина Горникова
В Томске 16 июля будет дождь и гроза.

В Томске 16 июля будет дождь и гроза.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в субботу синоптики обещают дождь и грозу, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В областном центре 16 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем местами гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха от +22 до +24 градусов.

В Томской области днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха - +20…+25 °С.