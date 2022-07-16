В Томске 16 июля будет дождь и гроза. Фото: Ксения Высотина

В Томске в субботу синоптики обещают дождь и грозу, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В областном центре 16 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем местами гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха от +22 до +24 градусов.

В Томской области днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха - +20…+25 °С.