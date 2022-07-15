Томского регоператора оштрафовали за трехдневный мусор в контейнерах

В мае текущего года региональным оператором коммунальная услуга оказывалась ненадлежащим образом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городская прокуратура проверила, как регоператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» вывозит мусор и нашла нарушения, сообщается на сайте ведомства.

Так, в мае 2022 года услуга оказывалась ненадлежащим образом. С ряда контейнерных площадок отходы не вывозили по 3 дня и более.

В связи с этим директору предприятия внеси представление об устранении нарушений, также было возбуждено административное дело по статье «нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

В результате областной департамент ЖКХ назначил регоператору штраф в размере 5000 рублей.