Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 11:14

Томского регоператора оштрафовали за трехдневный мусор в контейнерах

В мае текущего года региональным оператором коммунальная услуга оказывалась ненадлежащим образом
Екатерина Горникова
В мае текущего года региональным оператором коммунальная услуга оказывалась ненадлежащим образом.

В мае текущего года региональным оператором коммунальная услуга оказывалась ненадлежащим образом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городская прокуратура проверила, как регоператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» вывозит мусор и нашла нарушения, сообщается на сайте ведомства.

Так, в мае 2022 года услуга оказывалась ненадлежащим образом. С ряда контейнерных площадок отходы не вывозили по 3 дня и более.

В связи с этим директору предприятия внеси представление об устранении нарушений, также было возбуждено административное дело по статье «нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

В результате областной департамент ЖКХ назначил регоператору штраф в размере 5000 рублей.